Знаменитий боксер-ютубер Джейк Пол закрутив роман з красунею чемпіонкою світу (фото, відео)

Знаменитий американський боксер-ютубер 26-річний Джейк Пол, який програв у лютому бій молодшому брату Тайсона Ф'юрі, закрутив роман зі знаменитою голландською ковзаняркою 24-річною Юттою Леєрдам.

Ще минулого місяця їх бачили за поцілунками в Майамі, і це викликало чутки про стосунки. Тепер мільйонер (навіть поразка в бою з Томмі Ф'юрі принесла Джейку 28 млн доларів) опублікував у Instagram спільні фотографії пари. «Тепер я голландець. @juttaleerdam», — жартома написав Пол. Леєрдам також поділилася спільними знімками з Джейком, додавши: «Ось і все».

Повідомляється, Джейк познайомився з красунею Юттою через Instagram наприкінці минулого року, тепер пара разом проводить час у США.

Нагадаємо, що наприкінці 2022-го Джейк Пол розлучився зі своєю дівчиною Джулією Роуз, а Ютта Леєрдам ще раніше порвала з олімпійським чемпіоном, ковзанярем Куном Вервейєм після п'яти років стосунків.

Додамо, що Ютта Леєрдам – віцечемпіонка Олімпійських ігор у Пекіні, шестиразова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи з ковзанярського спорту. А ще – просто красуня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джейк Пол уклав з Тайсоном Ф'юрі парі на шалену суму.

Фото Instagram

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