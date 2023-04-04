Дуже хотіла схуднути, але померла у 28 років: жінка не вижила під час операції з бандажування шлунку

У Туреччині померла 28-річна мешканка Великої Британії Шеннон Боу. Трагедія сталася під час операції з бандажування шлунка.

Про це пише ТСН з посиланням на Mirror.

Жінка хотіла схуднути й погодилась на хірургічне лікування ожиріння, яке полягає у накладенні бандажа на верхній відділ шлунка.

Під час такої операції накладається кільце на шлунок, розділяючи його на два відділи — маленький (над бандажем) і великий.

Рецептори насичення, які сигналізують людині, що шлунок повний, розташовані саме у верхньому відділі органа. Оскільки ця частина дуже маленька, він швидко заповнюється невеликою кількістю їжі.

Людина швидко відчуває насичення і не може поглинати великі порції.

Оскільки Шеннон Боу не мала туристичного страхування, тепер її сім'ї доведеться заплатити тисячі фунтів стерлінгів, щоб повернути її тіло додому, пише видання.

Приятелі Боу діляться спогадами про неї в мережі й називають її однією з найдобріших людей, вона готова була на все заради будь-кого.

Бойфренд Шеннон признався загиблій у вічному коханні: «Спи спокійно, мій ангеле, кохаю тебе назавжди».

Раніше «ФАКТИ» писали, як схуднути на 5 кг за сім днів, а також публікували рецепт напою для чистки організму на сніданок.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram