Як схуднути на 5 кг за сім днів: поради та меню на тиждень

Ті, хто бажає привести своє тіло у форму, мають не тільки виснажувати себе у спортзалах, а ще й правильно харчуватися. Як відомо, найважливішою їжею для обмінних процесів вважається сніданок, який можна замінити смачним та корисним детокс-коктейлем.

Сніданок варто спожити у першу годину після пробудження. Останній же прийом їжі має бути за три-чотири години до сну.

За допомогою правильного харчування можна не лише позбутися зайвих сантиметрів, а й налагодити роботу внутрішніх органів.

Експерти-дієтологи зазначають, що до схуднення треба поставитись дуже обережно. Скинути 5 кг зайвої ваги за тиждень — це великий стрес для організму. Фітнес-тренерка Катерина Качан зазначає, що безпечних методів схуднення за такий короткий період часу не існує, передають «ФАКТИ».

При нормальному, здоровому схудненні людина втрачає до 1 кг зайвої ваги за тиждень. Щоб безпечно схуднути на 5 кг, знадобиться близько місяця. Для цього достатньо налагодити харчові звички та не переїдати.

Продукти, які допоможуть найефективніше позбутися зайвих кілограмів: яйця, вівсянка, квасоля, нут, сочевиця та горох, горіхи, авокадо, ягоди, броколі, цвітна, білокачанна та брюссельська капуста. Усі ці продукти містять важливі та корисні елементи, які допоможуть наситити організм та контролювати голод.

Також слід обмежити смажену їжу, продукти з додаванням цукру, м’ясо з високим вмістом жиру, ковбаси, сосиски, пельмені тощо.

Приклад меню для схуднення

День 1

Сніданок — два варених яйця та салат із сирих овочів (загальна порція не повинна перевищувати 300 г).

Перекус — 200−300 г ягід.

Обід — овочевий суп + запечена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус — 20−40 г горіхів.

Вечеря — запечена риба + овочі.

День 2

Сніданок — відварена гречка + овочевий салат.

Перекус — 300 г фруктів.

Обід — гречаний суп + запечене мʼясо (будь-яке, окрім жирних сортів) + овочі.

Перекус — горіхи (до 40 г).

Вечеря — запечене мʼясо та овочі.

День 3

Сніданок — сирники (з невеликим додаванням борошна та цукру) та зелений чай без цукру.

Перекус — 300 г ягід.

Обід — кіноа, курячі котлети (не смажені) + овочевий салат (загальна порція має бути не більше ніж 300 г).

Перекус — горіхи (до 40 г).

Вечеря — тушковане м’ясо з овочами та томатний сік.

День 4

Сніданок — яєчня на пару + сир + зелень, ягідний морс.

Перекус — фруктовий салат (300 г).

Обід — овочевий суп + запечене мʼясо з овочевим весняним салатом.

Перекус — склянка натурального йогурту.

Вечеря — запечена риба + овочі.

День 5

Сніданок — два варених яйця та салат зі свіжих овочів.

Перекус — 200−300 г чорниці.

Обід — суп + варена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус — 20−40 г горіхів.

Вечеря — овочеве рагу.

День 6

Сніданок — яєчня на пару та весняний салат.

Перекус — 200−300 г фруктів.

Обід — тушковане м’ясо з овочами.

Перекус — 40 г горіхів.

Вечеря — запечена риба + овочі.

День 7

Сніданок — два варених яйця і салат з огірків та помідорів.

Перекус — 200−300 г фруктів.

Обід — грибний суп + запечена курка + овочі (порція не більше 450 г).

Перекус — 20−40 г горіхів.

Вечеря — запечена риба + овочі.

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