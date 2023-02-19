Прощавай, випираючий животику: названо смачний напій, який зарекомендував себе як ефективний сніданок-чистка (відео)

Зарядитися енергією зранку, підбадьоритися допоможе не тільки ефективна зарядка, ай дивовижний сніданок-чистка організму. На сніданок експерти пропонують чудо-напій, який прибере випираючий живіт.

Смачний та корисний детокс-коктейль можна приготувати у домашніх умовах. Перші результати будуть за два тижні.

Крім ситості та приємного смаку, напій впливає на прискорення метаболізму, налагодження травлення, зменшення ваги — приблизно на 2,5 кг за два тижні.

До складу коктейлю входять вітаміни та мінерали. Хімічний склад напою досить багатий, завдяки чому можна підтримати свій організм у міжсезоння. Це також дозволяє знизити ризик авітамінозу, з яким часто стикаються пізньої зими та на початку весни.

Коктейль виходить насиченим та смачним, якщо його заздалегідь приготувати. Краще зробити це ввечері, щоб за ніч напій настоявся.

Інгредієнти для сніданку-чистки:

7 ягідок чорносливу;

100 мл кип'яченої води;

склянка кефіру;

4 ст. л. сухих вівсяних пластівців;

1 ст. л. лляної олії;

1 ч. л. какао.

Спочатку потрібно залити чорнослив кип'яченою водою. У цей час в окремій тарі слід змішати вівсяні пластівці, лляну олію та какао, перемішати та залити кефіром. Коли чорнослив розмокне, розрізати його на кілька частинок та додати в коктейль. Суміш тримати у холодильнику.

Коктейль можна пити через широку трубочку або їсти чайною) ложкою. Вже за два тижні ви побачите перші результати. Сніданок-чистка допоможе схуднути приблизно на 2 кг та наповнити організм корисними речовинами.

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