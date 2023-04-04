В ПФУ повідомили про ситуацію з фінансуванням пенсій за квітень: скільки українців отримають виплати

Пенсійний фонд України, який роз`яснив способи зміни формату отримання пенсій, розпочав фінансування виплат за квітень 2023 року.

Про це повідомили в прес-службі ПФУ.



Зазначається, що на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 1,3 млрд гривень, а на оплату лікарняних — 54,1 млн грн.

Крім того, сьогодні, 3 квітня, надано 47 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Також чиновники відмічають, що виплата пенсій буде здійснюватися з 4 квітня згідно з графіком у визначену дату, і всі пенсіонери отримають призначені їм виплати.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року в Україні провели перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. ПФУ проводить такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів. Крім того, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше 100 гривень та не більше 1500 гривень.

Також варто зазначити, що за даними ПФУ, за березень на пенсійні виплати було направлено 57,6 млрд гривень, що на 6,6 млрд гривень (13%) більше, ніж у лютому (51,0 млрд гривень).

74

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram