Слідкують за діями водія: як правильно зупинитись на вимогу поліцейського і не отримати штраф

Якщо водій бачить патрульного, який наказує зупинити авто, це не означає, що ви можете зупинитись будь-де і будь-як. Існують певні правила, недотримання яких загрожує штрафом, зазначають юристи видання Твоя машина.

Тож аби уникнути ще й штрафу за порушення зупинки, водію під час зупинки на вимогу поліцейських потрібно:

перед з’їздом на узбіччя потрібно увімкнути сигнал покажчика повороту;

після зупинки необхідно увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

зупинятись лише у дозволеному місці (зокрема заборонено зупинятись на пішохідних переходах і ближче 10 м від них, на перехрестях та ближче 10 м, ближче 30 м від місць для зупинки маршруток тощо).

Зазвичай патрульні дуже уважно слідкують саме за тим, чи правильно водій зупинився на їх вимогу, тож у разі, коли зупинку буде здійснено без дотримання правил, водій може отримати штраф, навіть якщо до цього підстав для санкцій щодо нього не було.

Нагадаємо, раніше українським водіям нагадали, за які порушення пасажирів вони теж мають платити.

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