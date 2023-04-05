Космічна компанія Річарда Бренсона оголосила про банкрутство

Приватна компанія космічних запусків Virgin Orbit подала заяву про банкрутство. Вона належить британському мільярдеру Річарду Бренсону. Свою діяльність компанія припинила кілька тижнів тому. Бренсон сподівався знайти покупців або нових інвесторів, але цього не сталося.

Virgin Orbit була заснована в 2017 році. Бренсон рекламував її як відгалуження своєї компанії космічного туризму Virgin Galactic. Нова фірма мала намір займатися запуском штучних супутників. Вона швидко залучила інших інвесторів, зокрема концерн Boeing і еміратський суверенний фонд Mubadala.

Однак наприкінці березня компанія оголосила про звільнення 85% співробітників. Її борги становили 153,5 млн доларів.

Що ж сталося?

Virgin Orbit розробляла спосіб запуску ракет із супутниками з модифікованих Boeing 747. Літаки мали піднімати ракету-носій LauncherOne на висоту 11 км. Досягнувши цієї позначки, ракета відділяється від Boeing і продовжує політ самостійно, щоб вивести супутники на розрахункову орбіту.

Фахівці стверджували, що такий спосіб має переваги порівняно з програмою Falcon компанії SpaceX Ілона Маска. Механізм запуску супутника з літака передбачає можливість здійснити завдання практично з будь-якої точки нашої планети.

Компанія Бренсона розраховувала, що її послугами користуватимуться державні та комерційні замовники. Минулого року її керівництво оголосило про підписання контрактів на суму понад 140 млн доларів. Однак, на думку фінансових аналітиків, цього виявилося недостатньо.

Virgin Orbit встигла здійснити шість комерційних запусків. Чотири з них пройшли успішно. Два запуски провалилися, зокрема січневий. Його було здійснено з території Великої Британії. Ракета LauncherOne не досягла орбіти, а супутники впали в океан. Розслідування встановило, що всьому виною був бракований паливний фільтр вартістю 100 доларів.

На момент закриття торгів на нью-йоркській біржі Nasdaq 3 квітня ринкова вартість Virgin Orbit становила 65 млн доларів. Два роки тому компанія Бренсона оцінювалася більш ніж у 3 млрд доларів.

Нагадаємо, що мільярдер Річард Бренсон побував у космосі.

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