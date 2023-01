Компанія Річарда Бренсона здійснила перший в історії космічний запуск із території Великобританії (відео)

Увечері 9 січня було здійснено перший історії запуск космічного апарату на орбіту з території Великобританії. Його здійснила приватна компанія Virgin Orbit, якою володіє мільярдер Річард Бренсон. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у липні 2021 року бізнесмен сам побував у космосі на борту корабля Unity.

Бренсон та його інженери використовують нестандартний спосіб виведення космічних кораблів на орбіту. Старти Virgin Orbit докорінно відрізняються від тих, що здійснюють НАСА та Роскосмос.

Інженери Бренсона модифікували для цього Boeing747. Увечері 9 січня літак піднявся в небо з аеропорту Ньюкі в Корнуолл і полетів на захід у бік Ірландії. Перебуваючи над графствами Керрі та Корк екіпаж колишнього лайнера зробив запуск ракети-носія LauncherOne. Вона була закріплена під лівим крилом Boeing. До речі, літак називається Cosmic Girl («Космічна дівчина»).

Сталося це на висоті приблизно 107 км над рівнем моря. Після цього запрацював двигун першого ступеня LauncherOne. Ракета набрала необхідну швидкість і вирушила на орбіту. Вона має вивести дев'ять невеликих супутників. Вони можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях: від спостереження за океаном до навігаційних функцій. Супутники кружлятимуть на висоті приблизно 500 км над Землею.

Лондон розглядає цей запуск як найважливіший етап у розвитку космічної промисловості Великобританії. Робота над проєктом розпочалася вісім років тому. До цього Virgin Orbit здійснила вже чотири успішні запуски ракет над Тихим океаном із використанням такої ж технології. Однак усі ці старти були здійснені з території космопорту Мохаве, розташованого на північ від Лос-Анджелеса.

Щоб здійснити запуск із британської території, компанія Бренсона у співпраці з урядом побудувала в Корнуоллі новий центр управління польотами.

Перед стартом «Космічної дівчини» для глядачів влаштували щось на зразок дискотеки. Крутили виключно пісні, назви яких так чи інакше пов'язані з космосом — Rocket Man Елтона Джона, Space Oddity Девіда Боуї, The Final Countdown групи Europe, Walking on the Moon групи The Police, Start Me Up групи The Rolling Stones, Moondance Ван Моррісона та інші.

Компанія Бренсона не єдина, хто бере активну участь у реалізації британської космічної програми. Шотландські компанії Skyrora та Orbex працюють над створенням традиційніших систем запуску апаратів у космос, коли ракета підіймається на орбіту після вертикального запуску. Планується, що перші старти ці компанії зможуть здійснити наприкінці 2023 року. Будівництво космодрому для них завершується на Шетландських островах та в Сатерленді на півночі Великобританії.

