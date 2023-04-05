На Волині судитимуть військового, який розстріляв товаришів по службі з кулемета: що передувало трагедії (фото)

Українські військові гинуть не лише на передовій, але й у тилу. Буває трагічний збіг обставин, як, наприклад, на Полтавщині, де офіцер випадково застрелив солдата, а бувають й навмисні дії. Так, від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення загрожує військовому, який у січні цього року розстріляв з ручного кулемета двох товаришів по службі — 26-річного бійця та його 48-річного батька.

Як повідомляють у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, до Ратнівського районного суду передали обвинувальний акт стосовно військовослужбовця однієї із військових частин Волинської області за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч.2 ст. 115 КК України).

«Слідством встановлено, що 16 січня 2023 року молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння увійшов до приміщення бліндажа, де ночували військовослужбовці, та здійснив із ручного кулемета майже з десяток пострілів у одного солдата та ще декілька — у іншого», — йдеться у повідомленні.



В прокуратурі зазначили, що обвинувачений усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх діянь, однак бажав їх настання через довготривалі особисті неприязні взаємини із постраждалими.

Як раніше повідомляло «РадіоТрек», загиблих — Михайла та Олександра Куциків поховали 17 січня 2023 року. Трагедія сталася о 3-й ночі під час чергування на одному з військових об’єктів. Напередодні вони мали конфлікт із сержантом.

Фото "РадіоТрек"

Олександр з 2016 по 2021 рік служив за контрактом, був учасником бойових дій, воював під Краматорськом. 25 лютого 2022 пішов воювати добровольцем, хоч за станом здоров’я міг лишатися вдома. Його батько Михайло пішов добровольцем обороняти країну разом із сином.

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Фото Pixabay



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