Україна готується до весняного контрнаступу з метою повернення захоплених росіянами територій і сподівається повторити успіх своїх контратак у вересні минулого року. Незважаючи на постачання західного озброєння, включаючи бойові танки, українським військам доведеться змінити свою тактику, якщо вони сподіваються досягти прориву, заявив в інтерв’ю france24 полковник у відставці та консультант з питань оборони Мішель Гойя.

«Українці зобов'язані проводити великі наступальні операції, вони не можуть дозволити собі проламувати оборону противника, як росіяни. Київ повинен якнайшвидше здобути значні перемоги, щоб звільнити якомога більше території, завдаючи при цьому якомога більшої шкоди російським військам. Для цього українській армії доведеться прорвати російську оборону і дезорганізувати її. Їм потрібні перемоги, подібні до тих, що були здобуті у вересні в Харківській та Херсонській областях»

Зараз українським військам, додав Мішель Гойя, необхідно просунутися до Мелітополя та Старобільська і завдати ворогу максимальної шкоди.

«Їм потрібно буде сконцентрувати свої ресурси і сили — щонайменше десяток бригад — на конкретній ділянці. Коли їхній імпульс зменшиться, вони повинні будуть відновити свої атаки, щоб забезпечити три-чотири перемоги, подібні до тих, що були у вересні. Одного контрнаступу буде недостатньо для досягнення стратегічної мети — звільнення всіх територій. Для ефективного наступу Києву знадобиться щонайменше десяток бригад, як це було у вересні минулого року. Більше того, російські лінії зараз, ймовірно, сильніші, ніж тоді, а це означає, що українцям потрібно буде подвоїти зусилля».

За його словами, є два можливих варіанти розвитку подій у разі українського наступу. Або він провалиться, що призведе до замороженого конфлікту, в якому українські сили не зможуть прорвати російську оборону, або він буде успішним, що дестабілізує нинішній баланс на місцях.

«Цілком ймовірно, що українська армія матиме певні успіхи, але не стратегічні перемоги, які б дозволили їй повернути всі свої території. Тому вони будуть змушені примножувати свої атаки, пам'ятаючи, що росіяни все ще мають кілька карт у рукавах, включаючи загрозу ядерної ескалації. Все ще існує ризик ядерного шантажу — і навіть застосування такої зброї, хоча це буде коштувати москві величезної політичної ціни».

Нагадаємо відеозвернення президента Зеленського: «Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт — військову».

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