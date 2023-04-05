Доглядаємо кімнатні рослини: як позбутися цвілі в грунті

Весною, коли природа починає прокидатися, деякі домашні рослини вимагають пересадки, у тому числі й з повною зміною грунту. А у тих, кому пересадка не потрібна, не зайвим буде перевірити землю — чи не з'явилася там цвіль.

«Моя дача. Сад і город» дає кілька порад щодо того, що робити, якщо земля в горщику пліснявіє.



Якщо цвіль виявлена на поверхні ґрунту, то, швидше за все, вона не проникла глибоко. Її легко можна видалити.



Якщо її багато в грунті й цвіль проникла в стінки горщика, рослину краще пересадити. Після пересадки ґрунту потрібно добре просохнути перед поливом.



Як протигрибковий засіб можна посипати верхній шар грунту корицею, содою або полити яблучним оцтом. Вони діють як натуральний засіб, який стримує появу плісняви та не завдають шкоди рослинам.



Рекомендується регулярно прибирати з горщика засохле листя та гниючі частини рослини.

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Фото Pixabay

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