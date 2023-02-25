Обов'язково повинні бути в будинку: названі 3 кімнатні рослини, які принесуть у 2023 році багатство та благополуччя

Багато хто вірить, що кімнатні рослини не лише прикрашають інтер'єр вашого будинку, а й притягують добробут та щастя в життя їхніх власників. Список таких «удачливих» рослин на 2023 рік оприлюднив популярний ресурс.

Калатея

Це рід квіткових рослин сімейства марантових, батьківщиною яких вважається Південна Америка. Калатея добре почувається у тропічних лісах, при слабкому чи частковому освітленні, так що така квітка відмінно підходить для міських квартир.

У дикій природі рослина дає дрібні жовті квіти, але у приміщенні цвіте рідко. Щоб калатея притягувала якнайбільше позитивної енергії у ваш будинок, слід пам'ятати про правильний догляд. Так, рослина любить тінь, їй потрібна температура не менше 16 градусів і вологість до 90%. Виконати останню вимогу можна, обприскуючи водою з пульверизатора і додаючи мокру гальку в горщик піддон.

Антуріум

Згідно з повір'ям, «чоловіче щастя» (саме так у народі називають цю квітку) зміцнює силу духу і приносить удачу, а незаміжнім дівчатам, квітка дарує щастя в коханні та обіцяє швидке заміжжя. У рік Чорного Водяного кролика квітка завдяки своїй сильній чоловічій енергії привнесе у вашу родину позитивні зміни та стабільність у фінансовій сфері. Рослині необхідне дуже яскраве та розсіяне світло, при цьому воно не любить прямих сонячних променів. Для правильного зростання квітки потрібна висока вологість та температура не менше 18 градусів.

Кімнатний бамбук

Стовбури бамбука приносять своєму власнику щастя та удачу, а також фінансове благополуччя. У Китаї у багатьох будинках у вазі з водою стоять стебла саме цієї довговічної та невибагливої рослини.

У той же час слід пам'ятати, що бамбук не любить прямих сонячних променів, тому розташувати його варто в тіні на полиці або столику подалі від вікна. Поливають бамбук якнайчастіше, в ідеалі талою або м'якою дощовою водою.

Нагадаємо, раніше було названо шість кімнатних рослин, які у 2023 році залучать гроші до будинку .

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