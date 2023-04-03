Житомирська траса під Києвом заблокована через велику ДТП (фото, відео)

Під Києвом, де нещодавно сталася смертельна ДТП, вранці у понеділок, 3 квітня, у масштабну дорожньо-транспортну пригоду потрапили близько десятка автомобілів.

Як повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, це сталося на Житомирській трасі в районі Капітанівки.

За його словами, близько 7:30 водії, які їхали в середній смузі, зупинилися, щоб надати перевагу. Водії лівої теж пригальмували. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки та допустив зіткнення з автомобілями, що їдуть попереду.

За інформацією начальника ГУНП у Київській області Андрія Нєбитова, за попередніми даними, 9 автомобілів зазнали різних пошкоджень. На даний час відомо, що два водії звернулися за допомогою на місці, ще 10 отримали синці та забиття.

Фото поліції

Рух транспорту ускладнено у напрямку міста Київ. Патрульні регулюють рух. Також на місці пригоди працюють медики та слідчі.

Фото поліції

«Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим», — попередили в обласній патрульній поліції.

Нагадаємо, що днями на Хмельниччині водій автобуса «Неоплан» сполученням Варшава — Одеса не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. У салоні автобуса було 25 пасажирів, у тому числі двоє дітей.

Фото зі сторінки Антона Геращенка у соцмережах

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