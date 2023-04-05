На Донбасі офіцер «під кайфом» відкрив вогонь по підлеглих, кинув у них гранату та викрав автівку командира

На Донеччині старшого лейтенанта підозрюють у спробі вбивства підлеглих, а також втечі на автівці командира танкового батальйону. Його взято під варту

Як повідомляє 368.media, про це йдеться в ухвалі Дружківського суду.

Старшому лейтенанту з Дніпра — командиру взводу зв’язку танкового батальйону — не сподобався ремонт танку Т-72БВ, яким займалися старший солдат та сержант. Офіцер дивним чином вирішив з’ясувати обставини виходу з ладу обладнання, що забезпечує зв’язок. Знаходячись у стані наркотичного сп’яніння, він заліз на башту танку, в котрому перебували підлеглі.

Офіцер дістав пістолет та гранату «Ф-1», з якої висмикнув кільце. Він вимагав від підлеглих сказати правду про збій обладнання, погрожуючи підірвати гранату у башті танку.

Потім він почав стріляти у старшого солдата. Одна з куль поцілила в смартфон, який знаходився в лівому кармані флісової кофти в районі черева, друга завдала поранення праворуч. Постраждалий штовхнув офіцера, вони обидва впали з танка на землю, після чого старший солдат почав тікати. Старший лейтенант кинув у втікача гранату та зробив один постріл з пістолету. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Потім офіцер, розуміючі, що йому загрожує відповідальність, наказав сержанту рухатися до автівки, яка знаходилася за пів кілометра від танку. У той же час на місце події прибув командир батальйону разом з водієм. Майор наказав офіцеру віддати зброю, але той відмовив та, погрожуючи пістолетом, наказав водієві комбата вийти з машини. Той виконав наказ.

Старший лейтенант наказав сержанту сісти в салон, сам сів за кермо та поїхав у Мирноград. Там він помінявся з підлеглим одягом та залишив у салоні автівки зброю. Через деякий час обох вояків затримали на блокпосту.

Нагадаємо, що на Волині у суд передано справу військовослужбовця, який розстріляв з ручного пулемета товарищів по службі — батько та син, які добровольцями пішли на фронт у 2022 році, загинули.

Фото Pixabay

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