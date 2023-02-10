У п'ятницю, 10 лютого, у Східному Єрусалимі було здійснено теракт. Автомобіль врізався у групу людей на автобусній зупинці.

Наїзд був навмисним. Влада повідомляє про двох загиблих — 6-річну дитину та 20-річного чоловіка. Ще п'ять осіб отримали травми: 8-річна дитина перебуває у критичному стані, двоє чоловіків (обидва приблизно 25 років) — у тяжкому, 40-річний чоловік — у середньому та 10-річний хлопчик — у легкому стані.

За кермом автомобіля знаходився 31-річний палестинець, мешканець Східного Єрусалиму. Поліцейський, який знаходився поблизу, відкрив вогонь по терористу на поразку і застрелив його.

На місце теракту прибули великі сили поліції, які розпочали роботу з евакуації постраждалих та надання першої медичної допомоги.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху одразу назвав інцидент черговою терористичною атакою та наказав посилити заходи безпеки у країні.

Це вже третій теракт в Ізраїлі за останні два тижні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 27 січня 21-річний палестинець відкрив вогонь з пістолета по людях у синагозі в Єрусалимі. В результаті загинули вісім людей, у тому числі й українка. Ще близько 10 було поранено. Терориста застрелили поліцейські. Наступного дня сталася ще одна атака — 13-річний палестинець відкрив вогонь у районі Сільван у східній частині Єрусалиму, тяжко поранивши двох людей.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram