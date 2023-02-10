39.51 / 40.13 42.03 / 42.91
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Новий теракт у Єрусалимі: серед загиблих та поранених — діти

17:42 10 лютого 2023
Терракт в Ізраїлі

У п'ятницю, 10 лютого, у Східному Єрусалимі було здійснено теракт. Автомобіль врізався у групу людей на автобусній зупинці.

Наїзд був навмисним. Влада повідомляє про двох загиблих — 6-річну дитину та 20-річного чоловіка. Ще п'ять осіб отримали травми: 8-річна дитина перебуває у критичному стані, двоє чоловіків (обидва приблизно 25 років) — у тяжкому, 40-річний чоловік — у середньому та 10-річний хлопчик — у легкому стані.

За кермом автомобіля знаходився 31-річний палестинець, мешканець Східного Єрусалиму. Поліцейський, який знаходився поблизу, відкрив вогонь по терористу на поразку і застрелив його.

На місце теракту прибули великі сили поліції, які розпочали роботу з евакуації постраждалих та надання першої медичної допомоги.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху одразу назвав інцидент черговою терористичною атакою та наказав посилити заходи безпеки у країні.

Це вже третій теракт в Ізраїлі за останні два тижні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 27 січня 21-річний палестинець відкрив вогонь з пістолета по людях у синагозі в Єрусалимі. В результаті загинули вісім людей, у тому числі й українка. Ще близько 10 було поранено. Терориста застрелили поліцейські. Наступного дня сталася ще одна атака — 13-річний палестинець відкрив вогонь у районі Сільван у східній частині Єрусалиму, тяжко поранивши двох людей.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Не нараховують: чому не всі українські пенсіонери отримують доплату «за вік»

гривні

Українцям почали виплачувати гроші від чеської гуманітарної організації: як отримати 6600 грн

Гороскоп

Тельцям — прибуток, Ракам — плани на майбутнє, Левам — суцільний клопіт: гороскоп на 10 лютого 2023 року

продукти в супермаркеті

Які продукти з супермаркету можуть провокувати рак та деменцію: дослідження вчених

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту