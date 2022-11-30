Вкрали автомобілі для ЗСУ на мільйони гривень: на Вінниччині викрили братів-«благодійників»

В Україні активізувалися шахраї. На Вінниччині поліцейські задокументували та викрили братів-«благодійників», які організували злочинну схему розкрадання гуманітарної допомоги — автівок для ЗСУ на суму понад 2 000 000 гривень. Про це повідомила поліція Вінницької області.

«Організував протиправний бізнес голова благодійного фонду спільно з рідним братом. Зловмисники за декілька місяців, використовуючи інтернет платформи, продавали пікапи та позашляховики, які повинні були передати військовослужбовцям на фронт. За словами начальника обласного главку поліції Івана Іщенка, протиправну діяльність зловмисників задокументували слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу працівників внутрішньої безпеки Нацполіції та Служби безпеки України у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури області», — йдеться у повідомленні.

За матеріалами досудового розслідування встановлено, що 35-річний засновник благодійного фонду разом з братом налагодив системне ввезення до України з-за кордону автомобілів на особливих умовах під виглядом адресної гуманітарної допомоги для ЗСУ. Отримавши транспортні засоби, фігуранти організовували їх ремонт та фарбування. Надалі, використовуючи інтернет платформи з купівлі-продажу автомобілів, зловмисники підшукували клієнтів, які були готові придбати позашляховики для військових, з подальшим оформленням фіктивних документів, що могли б засвідчити їх фактичну передачу.

«Покупець мав перерахувати кошти за автівку на розрахунковий рахунок благодійної організації з обов’язковим зазначенням призначення платежу — „Благодійна допомога“. Після отримання коштів, обидві сторони підписували акт приймання передачі адресної благодійної допомоги військовослужбовцям ЗСУ. Таким чином зловмисники з продажу автівок отримали 2 135 000 гривень незаконного прибутку. Під час проведення ряду санкціонованих обшуків на території станцій технічного обслуговування, які орендували зловмисники та за місцем їх проживання, слідчі вилучили докази їх протиправної діяльності та виявили пікапи, які готувались на продаж», — повідомили в поліції.

Засновнику благодійного фонду та організатору злочинної схеми слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). За такий злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно поліція Київщини викрила «фронтовика», який збирав у соцмережах гроші на «автівку для підрозділа». Ним виявився 35-річний мешканець Узина.

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