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Спорт

Зінченко став найкращим в англійській прем'єр-лізі: українець обійшов світових зірок за важливим показником

10:37 6 квітня 2023

Футболіст лондонського «Арсеналу» та збірної України Олександр Зінченко, який зробив пропозицію Владі Седан у сімейних трусах, став найдисциплінованішим футболістом в англійській прем'єр-лізі цього сезону.

Такий висновок зробили аналітики статистичного порталу Opta, які підрахували кількість фолів, які здійснюються футболістами на полі — але лише тих гравців, які зіграли не менше 900 хвилин у сезоні. Так ось, у Зінченка за весь сезон набралося лише три фоли, на кожний із яких у нього в середньому йде 583 хвилини, — це більш ніж на 100 хвилин кращий показник, ніж у найближчого переслідувача, гравця «Брентфорда» Мадса Расмуссена.

Топ-п'ятірка найдисциплінованіших гравців в АПЛ має такий вигляд: 1. Олександр Зінченко («Арсенал») — 583 хвилини; 2. Мадс Расмуссен («Брентфорд») — 465; 3. Ітан Піннок («Брентфорд») — 360; 4. Езрі Конса («Астон Вілла») — 279; 5. Свен Ботман («Ньюкасл») — 238.

Додамо, що Зінченко у нинішньому сезоні АПЛ зіграв 22 матчі, провівши загалом 1752 хвилини на полі, забив один гол (дебютний у найсильнішому чемпіонаті Європи) та віддав одну результативну передачу. Що стосується «Арсеналу», то «каноніри» лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи «Манчестер Сіті», що йде другим, на вісім очок (щоправда, у «городян» одна гра в запасі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Шевченко представив Україну в рейтингу найкращих голів за версією АПЛ.

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