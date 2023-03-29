росіян бортанули: Шевченко представив Україну в рейтингу найкращих голів за версією АПЛ (відео)

Англійська прем'єр-ліга на своєму YouTube-каналі розмістила відео зі 103 найкращими голами футболістів зі 103 різних країн. Україну в рейтингу представив легендарний Андрій Шевченко, який відзначився патріотичним жестом у переможному матчі за збірну світу. При цьому голеадорів з росії (Аршавін, Смертін, Жирков, Павлюченко, Білялетдінов та уродженець України Канчельскіс) укладачі рейтингу просто проігнорували. Схоже, аж ніяк не випадково.

Вибір АПЛ впав на шикарний удар ексфорварда «Челсі» у божевільному матчі 2007 року проти «Астон Вілли», який закінчився внічию — 4:4 (у тому поєдинку Шевченко ще й реалізував пенальті).

Відеоогляд матчу «Челсі» — «Астон Вілла» (4:4) з двома голами Андрія Шевченка

Нагадаємо, що не зважаючи на не зовсім вдалий період своєї кар'єри в «Челсі», Шевченко у 77 поєдинках за «аристократів» зумів забити 22 м'ячі та віддати 10 результативних передач. Окрім ексдинамівця, серед українців в АПЛ також забивали Ребров, Воронін, Миколенко, Ярмоленко та Зінченко.

До речі, до рейтингу найкращих голів іноземців в АПЛ від Вірменії потрапив феноменальний удар п'ятою ексфутболіста донецьких «Металурга» та «Шахтаря» Генріха Мхітаряна у матчі «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» (3:1) у 2016 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Андрій Шевченко отримав престижну нагороду.

Фото ФК «Челсі»

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