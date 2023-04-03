«Найгірше в історії»: Зінченко про те, як зробив пропозицію Владі Седан у сімейних трусах

Футболіст лондонського «Арсеналу» Олександр Зінченко, який програв зі збірною України у стартовому матчі відбору на Євро-2024 на легендарному «Вемблі», згадав, як вирішився на один із найважливіших кроків у своєму житті та покликав заміж журналістку Владу Седан.

«Я був готовий зробити Владі пропозицію, обручку вже підготував, але не знав, як це все обставити, — поділився Олександр спогадами з порталом Footballers Lives. — У жовтні 2019-го у нас був домашній матч із Португалією у відборі на Євро, ми виграли — 2:1. Я знав, що вона працюватиме на поєдинку, братиме інтерв'ю у футболістів, і попросив її начальника, щоб і мене викликали на післяматчевий флеш — хотів зробити їй пропозицію у прямому ефірі. Але я вихований у таких традиціях, що, перш ніж покликати дівчину заміж, треба запитати дозволу її батьків. Я не хотів робити цього по телефону, тому й не виконав задумане. У підсумку пропозицію я таки зробив уночі, близько четвертої ранку, у неї вдома — при цьому я був майже голий, лише в сімейних трусах. Напевно, це найгірша пропозиція в історії…«

Додамо, що пара одружилася у 2020 році, на День незалежності України — 24 серпня, а за рік закохані вперше стали батьками — у пари народилася дочка Єва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Сирота зробив пропозицію своїй дівчині.

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