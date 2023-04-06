Сьогодні четвер — день великих очікувань та надій для деяких знаків Зодіаку, запевняють астрологи.



У той же час багатьом людям доведеться виявити терпіння та увагу до деяких деталей, зосередитися на виконуваних справах, а також дослухатися до підказок інтуїції, пише ресурс Ukr.Media .

Овен

Будьте настільки спокійні та холоднокровні, наскільки це можливо; тримайте свої емоції при собі, хоч би як хотілося дати їм волю. Особливо це важливо у першій половині дня, коли розбіжностей буде багато, і одна з них може започаткувати серйозний конфлікт, якщо ви поведете себе неправильно.

Не бажано робити покупки, особливо великі (за винятком тих, які були заплановані заздалегідь): ви дуже легковажно розлучаєтеся з грошима, навіть не замислюючись про те, що краще було б зберегти їх.

Телець

Зосередьтеся на потокових справах — з ними ви справляєтеся краще, ніж представники інших знаків, оскільки звертаєте увагу на дрібниці і нічого не упускаєте з уваги. Знайти спільну мову з оточуючими буде трохи складніше, ніж зазвичай, оскільки ви помічаєте чужі слабкості, часто буваєте непохитними, багато чого вимагаєте.

Однак з людьми, які важливі для вас (неважливо, з професійного чи особистого погляду), вдасться досягти взаєморозуміння. З близькими намагайтеся бути терплячими та поступливими — це допоможе уникнути суперечок, зберегти сприятливу атмосферу вдома.

Близнюки

Ви серйозні, відповідальні, рішуче налаштовані; важко уявити проблему, з якою ви не змогли б упоратися. З'являються оригінальні ідеї, які можна негайно втілити в життя. Комусь вони можуть здатися ризикованими, але ви добре знаєте, що всі добре продумали та передбачили всі можливі наслідки.

День підходить для початку ділового співробітництва, а також будь-яких тривалих стосунків, у тому числі романтичних. Приємним буде спілкування з близькими: зустрічі з друзями піднімуть настрій, родичі знайдуть можливість порадувати вас, кохана людина піднесе романтичний сюрприз.

Рак

Чудовий день для початку чогось нового. Можна виявляти ініціативу, змінювати звичний перебіг життя. Є шанс знайти людей, які розділяти ваші цінності та прагнення, безкорисливо допоможуть із реалізацією планів, підтримають і словом, і ділом, і фінансами. Ймовірне отримання інформації, яка скоро стане в нагоді.

Друга половина дня — година приємного спілкування. Ви чудово ладнаєте і з колегами, і з діловими партнерами, і зі старими знайомими, і з тими, кого зустріли нещодавно. Можливий початок нових відносин. Який характер вони набудуть, залежить від вас.

Лев

Не дивуйтеся несподіванкам. Сьогодні їх буде багато, не виключено, що плани, які ви будували раніше, доведеться змінювати. Можуть виникати труднощі у спілкуванні з добрими знайомими; загострюються всі давні протиріччя, і не завжди буде легко швидко відновити гармонію.

З'являються нові професійні справи та завдання, а також обов'язки, виконання яких забирає багато сил. Полезно відвідувати навчальні заходи, обмінюватися досвідом із колегами та однодумцями. У другій половині дня потрібно буде приділити годину сімейним турботам, родичам може бути потрібна ваша допомога.

Діва

Ви будь-що хочете наполягти на своєму, і часто саме це стає причиною зварювань з людьми, з якими ви раніше добре ладнали. Керівництво недооцінює ваші ідеї, колеги сумніваються в досвіді та професіоналізмі; все це турбує вас і змушує нервувати. Наберіться терпіння: шанс показати, на що ви здатні ще буде.

Перша половина дня буде сповнена справ, і вам навряд чи вдасться перевести дух, а від другої надатися можливість відпочити та відновити сили, і цим обов'язково слід скористатися.

Терези

Досягти успіху вдасться не відразу, але якщо ви не дастеся після першої ж невдачі, то неодмінно отримаєте ті, чого прагнули. Досягти взаєморозуміння з давніми союзниками та старими друзями може бути непросто, зате з новими знайомими ви напевно порозумієтеся, і тільки від вас залежить, як розвиватимуться ці відносини в майбутньому.

Варто бути обережнішими з грошима, бажано утриматися від ризикованих фінансових операцій. Не поспішайте з великими покупками. Увечері будьте терплячі з близькими — це дозволить уникнути сімейних зварювань.

Скорпіон

Сприятливий день, який підходить для сміливих починань, нових справ. Не поспішайте і не засмучуйтесь, якщо отримати потрібні результати негайно не вдасться — ви неодмінно досягнете свого трохи пізніше. Ймовірні нові знайомства; ймовірно, що завдяки їм перед вами відкриється шлях до нових вершин.

Зірки особливо прихильні до Скорпіонів, які беруть активну долю в громадській житті. У таких представників знака з'являються союзники, підтримка яких дозволить досягти найвищих цілей.

Стрілець

Цей день вам, напевно, понравиться: зірки обіцяють допомогти у найважливіших справах, вдалий збіг обставин дозволити досягти давно поставлених цілей, вас не розчарують союзники та помічники. Можна реалізувати нові сміливі ідеї, започаткувати якийсь цікавий творчий проект.

Ви добре ладнаєте з людьми і можете понравитись навіть тим, хто раніше не відчував симпатії до вас. Буде можливість відновити стосунки, які ви колись цінували. Цього разу ви не зробите помилок, і все складеться якнайкраще.

Козоріг

Максимально ефективно використовуйте першу половину дня — це ж найсприятливіша його частина. Надалі вплив позитивних тенденцій буде знижуватися, тому не варто відкладати важливі зустрічі та серйозні справи. Вечір — не найкраща година для нарад, обговорення робочих ситуацій та перспектив розвитку бізнесу; будь-які розбіжності можуть призвести до серйозного конфлікту.

Варто утриматися від будь-яких сумнівних починань, інтриг та авантюр. Не хитрувати — вас певно викриють. Щирість у спілкуванні з коханим людиною дозволити уникнути проблем у майбутньому.

Водолій

Постарайтеся налаштуватися на серйозний лад, не робіть справи в жертву задоволенням. Буде багато спокус та принад; знайдіть у собі сили протистояти їм — зірки нагородять вас за твердість духу та цілеспрямованість. З грошима будьте обережні: можливі фінансові втрати, невдалі покупки. Краще не носити із собою значні суми готівкою.

Якщо у цей день вам належить відвідувати конференції, офіційні урочистості чи якісь багатолюдні збори, намагайтеся не привертати до себе лишньої уваги — вона навряд чи буде вам приємною, а пользи ніякої не принесе.

Рібі

Що б не відбувалося, ви зберігаєте здоровий глузд і практичну кмітливість, не витаєте в хмарах, правильно оцінюєте ситуацію. Саме до вас оточуючі звертаються за порадою, коли розуміють, що фантазії дещо відрізняються від реальності, і настав час розлучатися з ілюзіями.

Ваші висловлювання іноді різкі, але завжди вірні. День дуже сприятливий для спілкування. І ділові, і особисті зустрічі проходять добре, у великій компанії ви почуваєтеся комфортно, нові знайомства легко зав'язуєте.

Також варто пам'ятати, що за Східним календарем 6 квітня — день Дерев'яного Коня, нагадує «Метеопрог» .

«Дерев'яний Кінь принесе вам нові враження, ви обов'язково захочете спробувати щось незвичне. Будьте тільки обережними, не шкодуйте через власну дурість», — вказують знавці східної астрології.

Також вони обіцяють сьогодні нове знайомство, від якого кожна людина буде у захваті. Також варто увімкнути фантазію у побутових монотонних справах — і нові події будуть проходити швидко і нестандартно, виявляється, ви вмієте створювати новий контент.

«Загалом цього дня у вас все виходитимете, якщо ви не будете втрачати почуття гумору. Ставтеся до проблем з посмішкою, оптимізмом — і вони зникнуть або, принаймі, не виглядатимуть нездоланними і ви легко з ними справитеся», — радять фахівці.

Нагадаємо, днями астролог спрогнозував появу в Україні тактичної ядерної зброї, яка має стримати агресивного північного сусіда.

2013

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