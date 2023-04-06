Понад 20 осіб, у тому числі 8 жінок: Британія шокована судом над бандою педофілів

У Великій Британії завершився гучний процес над бандою педофілів, яка впродовж більш ніж 10 років піддавала сексуальному насильству в збоченій формі дівчаток віком не старше 12 років. На лаві підсудних опинилися понад 20 осіб. Присяжні визнали винними 21 з них, зокрема 8 жінок.

Суд призначив членам злочинної групи різне покарання — від довічного до кількох місяців. Термін залежить від ступеня участі засудженого у скоєних злочинах.

Група діяла переважно у двох містах — Волсоллі та Вулверхемптоні. Обидва розташовані в графстві Вест-Мідлендс.

Викрити злочинців вдалося завдяки пильності лікарів. Одна з жертв потрапила до лікарні з травмами статевих органів. Лікарі одразу запідозрили, що дівчинка була жертвою сексуального насильства. Вона відмовлялася говорити про те, що з нею сталося. Медики повідомили в поліцію, але зробили це так, щоб не здіймати галасу.

Сталося це у 2017 році. Розслідування тривало кілька років. Було допитано понад 70 підозрюваних. Соціальні служби спільно з поліцією графства взяли під свій захист жертв насильства.

Загалом було проведено три судові процеси. Справа затягнулася через пандемію коронавірусу. Ще чотири члени злочинного угруповання мають постати перед судом у травні.

Британська громадськість шокована масштабом цієї справи. Вона вилилася в один із найбільших процесів про сексуальне насильство над дітьми в історії королівства.

Нагадаємо, у Львові винесено вирок педофілу, який у школах розбещував дівчаток.

На фото засуджені педофіли

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