Частина киян пенсійного віку отримуватимуть стипендію від міської влади: хто може розраховувати

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про створення стипендії імені Київського міського голови для видатних діячів у галузі фізичної культури та спорту.

Про це повідомили у КМДА.

«На здобуття стипендії висуваються громадяни України, які досягли 60-річного віку, проживають та зареєстровані у Києві. Зокрема, спортсмени, які посіли 1−6 місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, та чемпіони, призери спортивних змагань міжнародного, всеукраїнського рівня. Тренери, які займалися активною роботою у сфері фізичної культури і спорту не менше 30 років. Фахівці сфери фізичної культури і спорту — за активну діяльність у сфері фізичної культури й спорту не менше ніж 30 років та вагомий внесок у розвиток сфери», — йдеться у повідомленні.

Кандидатів на отримання стипендії можуть висувати Рада ветеранів фізкультури та спорту м. Києва, Асоціація ветеранів спорту України, фізкультурно-спортивні товариства, відомства, спортивні федерації та громадські організації. Конкурсну комісію, яка визначатиме стипендіатів, формуватиме Департамент молоді та спорту КМДА.

Кількість стипендій, що присуджуватимуться щорічно, становитиме до 50, а їх розмір складатиме два прожиткових мінімуми на одну працездатну особу (з 1 січня 2023 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб складає 2684 грн.). Повторно стипендія може бути присуджена не раніше, ніж через два роки.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко запровадив стипендію міського голови для видатних спортсменів, чиї досягнення допомагають зміцнити міжнародний авторитет Києва як спортивної столиці європейської держави, і щорічно цю стипендію отримуватимуть до 100 спортсменів з Києва.

А тим часом в Києві й в усій Україні продовжують виплачувати допомогу від ООН у розмірі 6600 гривень на одного отримувача.

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