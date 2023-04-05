Кличко назвав дату закінчення опалювального сезону у Києві

Опалювальний сезон цього року, після якого влада має намір підвищити тарифи у тому числі й на електроенергію, в столиці завершиться 8 квітня.

«Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління», — повідомив столичний голова Віталій Кличко.

За його словами, міська влада щороку ухвалює рішення про початок чи завершення опалювального сезону, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Він наголосив, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів.

Раніше синоптики прогнозували, що в Україні суттєво потеплішає з 17 квітня, до початку травня вже можна очікувати дійсно «літніх» +21 градуси. А найближчими днями зберігатиметься дощова погода.

Фото Pixabay

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram