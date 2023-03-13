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«Жери та худни»: рецепт овочевого супу від Алли Пугачової

12:45 13 березня 2023
суп

Співачка Алла Пугачова, попри вік, продовжує дивувати шанувальників своєю зовнішністю. Щоб відгадати «секрети вічної» молодості артистки, шанувальники діляться рецептами страв, які начебто вона готує для своїх близьких. І разом з жареними огірками часто згадують супи, зокрема, її знаменитий сирний супчик.

Ще один суп Максим Галкін, за рецептом Примадонни, особисто готує багато років. Саме він і дав страві таку назву.

Суп за інгредієнтами та способом приготування дуже схожий на традиційний грецький квасоляний суп — фасоладу, пише один з фанатів співачки у соцмережі.

Страва виходить густою, ситною, але можна не боятись після неї погладшати, бо супчик має «мінусову калорійність».

Кількість продуктів треба розраховувати залежно від обсягу води та кількості їдоків.

На трьох потрібно:

1 літр води
1 молодий цукіні середнього розміру
1 велике стебло цибулі-порею
3 зубчики часнику
1 банка томатів у власному соку (200 г)
1 банка консервованої білої квасолі (200 г)
3 столові ложки оливкової олії
- сіль, перець, зелень до смаку

Приготування:

У каструлю влити оливкову олію та трохи обсмажити подрібнений часник.

Стебла цибулі нарізати півкільцями, кабачок — кубиками й тушкувати 5 хвилин.

Додати томати із соком (можна їх подрібнити блендером) та квасолю. Залити водою.

Дати закипіти. І на невеликому вогні потомити 15 хвилин.

Наприкінці посолити, поперчити, додати зелень.

При подачі додати в тарілки оливки та солодку червону цибулю. Вони нададуть страві особливої пікантності та прискорять травлення.

Нашим читачам також сподобались фірмові страви Примадонни — котлети з яблуками та «шарліпупа».

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«Жери та худни»: рецепт овочевого супу від Алли Пугачової

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