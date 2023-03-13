«Жери та худни»: рецепт овочевого супу від Алли Пугачової

Співачка Алла Пугачова, попри вік, продовжує дивувати шанувальників своєю зовнішністю. Щоб відгадати «секрети вічної» молодості артистки, шанувальники діляться рецептами страв, які начебто вона готує для своїх близьких. І разом з жареними огірками часто згадують супи, зокрема, її знаменитий сирний супчик.

Ще один суп Максим Галкін, за рецептом Примадонни, особисто готує багато років. Саме він і дав страві таку назву.

Суп за інгредієнтами та способом приготування дуже схожий на традиційний грецький квасоляний суп — фасоладу, пише один з фанатів співачки у соцмережі.

Страва виходить густою, ситною, але можна не боятись після неї погладшати, бо супчик має «мінусову калорійність».

Кількість продуктів треба розраховувати залежно від обсягу води та кількості їдоків.

На трьох потрібно:

1 літр води

1 молодий цукіні середнього розміру

1 велике стебло цибулі-порею

3 зубчики часнику

1 банка томатів у власному соку (200 г)

1 банка консервованої білої квасолі (200 г)

3 столові ложки оливкової олії

- сіль, перець, зелень до смаку

Приготування:

У каструлю влити оливкову олію та трохи обсмажити подрібнений часник.

Стебла цибулі нарізати півкільцями, кабачок — кубиками й тушкувати 5 хвилин.

Додати томати із соком (можна їх подрібнити блендером) та квасолю. Залити водою.

Дати закипіти. І на невеликому вогні потомити 15 хвилин.

Наприкінці посолити, поперчити, додати зелень.

При подачі додати в тарілки оливки та солодку червону цибулю. Вони нададуть страві особливої пікантності та прискорять травлення.

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