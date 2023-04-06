Показав все, на що здатен: в ЗСУ оцінили «результати» діяльності Герасимова під час «зимового наступу»

Командувач окупаційними військами рф валєрій герасимов провалив план з окупації Донбасу. Окупанти не здобули жодного успіху, зокрема 9 місяців не можуть захопити Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий погодився з інформацією розвідки Міноборони Британії, яка 1 квітня повідомила, що план росії по окупації Донбасу провалився.

«Невдалий наступ на Донбас показав „спроможності“ герасимова», — вважає офіцер ЗСУ.

Також Череватий підкреслив, що за останні місяці росіяни не здобули жодного оперативно-тактичного досягнення.

«Якщо аналізувати ситуацію за останні місяці — російським окупаційним військам не вдалося (здобути. Авт.) жодного потужного оперативно-тактичного досягнення, якоїсь перемоги», — сказав він.

Крім того, Череватий додав, що росія не має жодних успіхів у контексті стратегічної операції.

Речник підкреслив, що окупанти зав'язли на декількох напрямках і намагаються без успіху проводити штурмові дії. Тим самим, як каже Череватий, росіяни «тільки сточують свої сили, знекровлюють свої війська та знижують бойовий потенціал свого війська».

Як приклад він навів Бахмут, який росіяни не можуть взяти вже 9 місяців.

«Це, напевно, один з яскравих маркерів „спроможностей“ генерала Герасимова проводити операції такого рівня», — констатував Череватий. Тому, на його думку, у рф можуть відбутися зміни у військовому керівництві

Як відомо, Міністерство оборони Британії 6 квітня повідомило, що на російських топ-військових, ймовірно, чекають нові звільнення. Причина в тому, що вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні. У відомстві нагадали, що міністерство оборони росії з великою ймовірністю звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східного угрупування військ в Україні. Мурадов очолив це угрупування після невдалої спроби Росії штурмувати Київ минулого року.

На цей момент Мурадов є найвищим російським військовим, якого звільнили у 2023 році. Та в розвідці припускають, що відставок, швидше за все, буде більше, оскільки росія продовжує зазнавати невдач у досягненні своїх цілей на Донбасі.

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