«Я не виключаю, що це буде вбивство»: ексагент ЦРУ про долю диктатора путіна

Колишній керівник контррозвідки ЦРУ Джеймс Олсон бачить лише один спосіб завершити російську агресивну війну проти України: через смерть або падіння лідера кремля володимира путіна.

«Я думаю, що путін буде усунутий, — сказав він в інтерв'ю британській газеті The Sun. — Я б не виключав і вбивства».

Відповідно, Олсон вважає, що існує сильна підводна течія опозиції російському президенту в армії, спецслужбах і серед олігархів, що підтвердив офіцер охорони путіна, який втік до Туреччини. Таким чином, за його словами, майбутнє тирана залежить від його успіху чи невдачі в Україні.

«путін знаходиться в процесі знищення росії. Якщо він залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться, — попереджає Джеймс Олсон. — Але я не думаю, що путін залишиться при владі. Лідер кремля перебуває в безнадійній ситуації. Він прорахувався і переоцінив силу армії та ефективність свого керівництва».

На думку Олсона, є причина, чому підтримка кремлівського диктатора серед російського населення зменшується:

«путін перебуває в процесі руйнування росії. Я думаю, що є хороші росіяни, патріотично налаштовані росіяни, які приймуть рішення: „Досить, досить“. Російський народ страждає і втрачає людей на війні. путін знекровлює росію, і він не може робити це вічно».

Він бачить подальший можливий опір серед генералів, які воюють в Україні. Вони «обурені трагічною загибеллю людей».

За його словами, майбутнє росії буде світлим, коли путіна буде усунуто. Однак Олсон висловив занепокоєння, якщо президент залишиться при владі: він попередив про «надзвичайний ризик» поширення війни за межі України. За його словами, путін хоче консолідувати контроль над східною Україною і захопити Молдову.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про реакцію путіна на вступ Фінляндії до НАТО.

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