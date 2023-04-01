В Німеччині вважають, що путін відновить свою армію, щоб знову напасти

В той час як Німеччина прийняла рішення виділити Україні додатково 12 мільярдів євро на військову підтримку, очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що не вважає припинення вогню остаточним рішенням у війні в Україні. Такого сценарію, на її думку, було б недостатньо.

«путін відновить свою армію, щоб знову напасти, — сказала вона в інтерв'ю Westdeutsche Zeitung. - У 2014 році він ще не був у змозі зробити це у військовому плані. Він використав час, що минув відтоді, тому що побачив, що Захід практично не відреагував на його напад на Донбас».

На думку Штрак-Ціммерманн, має бути укладений мирний договір:

«Після цих руйнувань, цієї неймовірної кількості крові іншого шляху немає. Як ви збиралися пояснити щось інше нащадкам жертв? Однак за жодних обставин не повинно бути диктаторського миру. Історія вчить, що диктаторський мир призвів би лише до нових воєн. путін повинен вивести свою армію, а кордони України повинні бути відновлені, включаючи Крим, відповідно до міжнародного права», — підкреслила пані Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, путін ухвалив нову концепцію зовнішньої політики, згідно з якою Німеччина та інші країни Заходу несуть «екзистенційну» загрозу рф. Тим часом експерти помітили ознаки того, що Китай готується до війни.

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