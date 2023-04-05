«Панічно боїться»: офіцер охорони путіна, що втік до Туреччини, дав інтерв'ю

Президент росії володимир путін не користується інтернетом і живе в «інформаційному вакуумі». Про це розповів в інтерв'ю центру «Досьє» Михайла Ходорковського капітан Федеральної служби охорони (ФСО) росії Гліб Каракулов. Офіцерові вдалося втекти до Туреччини. У росії Каракулов оголошений у розшук. На нього порушили кримінальну справу про дезертирство.

Гліб служив у ФСО з 2009 року. Він був інженером в управлінні президентського зв'язку і забезпечував путіна секретним зв'язком. Каракулов мав доступ до багатьох розмов російського президента. Є підстави вважати, що саме Гліб раніше організовував витік деяких даних про путіна. Наразі Каракулов — найвисокопоставленіший співробітник російських спецслужб, який втік за кордон з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну й відкрито засудив війну.

Капітан Федеральної служби охорони (ФСО) росії Гліб Каракулов

Гліб прибув до Туреччини разом із дружиною та дочкою на початку жовтня 2022 року. Йому вдалося вилетіти до Стамбула з Астани (Казахстан), куди його направили у відрядження. Тоді путін брав участь у кількох заходах в Астані.

В інтерв'ю «Досьє» Каракулов прямо заявив: «Я просто не міг перебувати на службі в цього президента. Я вважаю цю людину військовим злочинцем. Хоч я й не брав участі саме у військових діях, але виконувати його злочинні накази чи просто перебувати у нього на службі я не вважаю для себе можливим».

Путін реально не користується ні інтернетом, ні мобільним телефоном. Вся інформація, яку він отримує, — лише від людей, які безпосередньо до нього близькі. Він живе у своєрідному інформаційному вакуумі", — розповів Каракулов.

«З початку пандемії коронавірусу путін дуже замкнувся. Він убезпечив себе від усього світу всілякими бар'єрами, тим самим карантином, відсутністю інформації. Він панічно боїться заразитись. У нього спотворилося сприйняття дійсності», — стверджує Каракулов.

За його словами, путін досі дотримується самоізоляції та перед зустріччю з ним потрібно пройти двотижневий карантин.

Між собою співробітники ФСО не обговорюють здоров'я путіна, каже Каракулов. При цьому за всі роки служби Гліба через хворобу президента було скасовано одне-два відрядження, не більше. За його словами, у розмові зі співробітником служби безпеки президента він чув, що путін та Аліна Кабаєва живуть разом.

Каракулов також розповів про спецпотяг президента, про який раніше писали «ФАКТИ». За його словами, спецпоїзд почали часто використовувати у середині 2021 року. Крім того, у кожне закордонне відрядження путіна співробітники ФСО возять «переговорну кабіну», з якої можна «проводити переговори з гарантованою секретністю». Вона є кубом висотою близько двох з половиною метрів, де є робоче місце й телефон.

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