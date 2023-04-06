Вакцини не існує: на Закарпатті серед дітей шириться небезпечна хвороба

На Закарпатті почастішали випадки захворювання скарлатиною — дітей оглядатимуть у садках та школах і у разі виявлення хвороби, на карантин, як при коронавірусі, відправлятимуть увесь колектив.

Про це повідомляє Ужгородська міська Рада на Facebook-сторінці.

Зазначається, що в Ужгороді від початку 2023 року суттєво зросла кількість випадків захворювання на скарлатину. За період з січня по березень захворіло 65 дітей, з яких 32 — школярі та 31 — дошкільнята. Під час засідання протиепідемічної комісії в Ужгороді лікарі зазначили, що перебування дітей в укриттях під час тривог сприяє швидкому та неконтрольованому поширенню інфекції.

За рішенням протиепідемічної комісії, керівники шкіл та дитячих садків Ужгорода повинні забезпечувати щоденний огляд стану здоров'я дітей медичними працівниками з фіксуванням даних у відповідних журналах, а також належний дезінфекційний режим. Крім того, вони рекомендували відправляти класи, де виникли нові випадки скарлатини, на дистанційне навчання на період від одного тижня до 21 дня.

Як відомо, скарлатина є інфекційним захворюванням, що проявляється висипом та ангіною, і може мати серйозні наслідки, такі як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит та інші. Це захворювання найчастіше вражає дітей у віці від 1 до 9 років.

Щеплення від скарлатини, на жаль, не існує, проте, після одужання у дітей формується пожиттєвий імунітет до цієї хвороби.

Нагадаємо, раніше педіатр розповіла читачам «ФАКТІВ», які щеплення потрібні дітям і що найперше робити при інфекції.

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