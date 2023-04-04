Благословляв солдатів ворога під час окупації: СБУ викрила на Харківщині колишнього настоятеля храму УПЦ (МП)

Служба безпека зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію рф. У період тимчасової окупації частини Харківської області, коли було закатовано і вбито сотні мирних мешканців, цей протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, до якої намагався залучити і своїх парафіян.

За даними контррозвідки СБУ, під час «заходу» він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі.

Увесь «процес» наказав своїм поплічникам зафіксувати на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах. намагаючись імітувати «підтримку» загарбників з боку місцевих вірян.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію рф. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Твєрської і Кашинської єпархії РПЦ.

Проте слідчі СБУ все ж розпочали кримінальне провадження за ст. 436−2 Кримінального кодексу України («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників») і нині тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів — годував їх та інформував про настрої місцевих мешканців. Більше того, він надав військовим рф підвал свого будинку, аби там тримали українських волонтерів.

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