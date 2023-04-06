Мами-одиначки можуть залишитися без виплат: що відомо

Українкам, які самі виховують дитину або кількох дітей, можуть скасувати виплати соціальної допомоги.

В Мінсоцполітики розробили відповідний законопроєкт щодо скасування таких виплат. Йдеться про тих одиноких мам, в яких є кошти на депозитному рахунку.

Про це пише Zaxid.media.

Автори проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання окремих видів грошової допомоги, пільг і житлових субсидій» пропонують скасувати грошову підтримку від держави деяким жінкам, які самостійно виховують дитину (дітей).

Майбутній закон оприлюднили на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

У документі йдеться, що скасування стосується лише жінок, у яких на банківському депозитному рахунку є особисті кошти на суму понад 100 тисяч гривень.

Така сума може бути не на одному депозиті. Пропонується врахувати всі банківські вклади. Тому якщо загальна сума вкладів перевищує 100 тисяч гривень, то таку жінку вважатимуть фінансово незалежною і такою, що не потребує допомоги від уряду.

Ця норма діє й у разі призначення субсидії на оплату комуналки — якщо в одного з членів домогосподарства на банківському рахунку є понад 100 тисяч гривень, субсидія не призначається.

Раніше повідомлялось, за які покупки українців позбавляють субсидії.

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