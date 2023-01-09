Прожитковий мінімум у 2023 році: на які суми соціальних виплат можуть розраховувати українці

В Україні затвердили держбюджет на 2023 рік та визначили суму прожиткового мінімуму. Раніше сума прожиткового мінімуму змінювалася тричі на рік, але 2023 року цього не буде. Одна фіксована сума буде дійсна весь наступний рік, пишуть Факти ICTV.

Так, з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць встановлено у розмірі 2 589 грн. При цьому прожитковий мінімум не один, їх кілька — залежно від існуючих соціально-демографічних груп населення:

• дітей віком до 6 років — 2 272 грн;

• дітей віком від 6 до 18 років — 2833 грн;

• працездатних осіб — 2 684 грн;

• працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді — 2102 грн;

• працездатних осіб, що застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів — 2102 грн;

• працездатних осіб, що застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури — 1600 грн;

• осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) — 2093 грн.

У той же час, мінімальна зарплата у 2023 році не підвищиться: за місяць — 6 700 грн; за годину — 40,46 грн.

Зазначимо, що до прожиткового мінімуму прив'язано багато виплат. Так, від нього залежить розмір мінімальної пенсії. З 1 січня 2023 року розмір мінімальної пенсії, яку українці отримують за віком, становитиме 2093 грн.

Прожитковий мінімум визначає також виплати на дітей. У всьому 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, буде: на дитину до 6 років — 4 544 грн; на дитину від 6 до 18 років — 5 666 грн.

Від прожиткового мінімуму залежать виплати матерям-одиначкам. Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім'ї для кожного її члена.

Максимальна допомога, таким чином буде у січні-грудні 2023:

• на дитину до 6 років — 2272 грн;

• на дитину від 6 до 18 років — 2833 грн;

• на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ВНЗ) — 2684 грн.

Крім того, прожитковий мінімум встановлює гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує батько або мати, якщо у них низькі доходи, становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини.

Тому мінімальна сума аліментів із січня 2023 року становитиме:

• для дітей до 6 років — 1 136 грн;

• для дітей віком від 6 до 18 років — 1 416,50 грн;

• для дітей 18−23 років — 1342 грн.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що буде із зарплатами та пенсіями в Україні в 2023 році.

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