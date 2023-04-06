Деякі українці можуть отримати 10 тисяч євро від ЄС: названо умови

Українські підприємці можуть взяти участь у грантовій програмі від Європейського Союзу, яку реалізовує німецька федеральна компанія GIZ спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Про це йдеться на платформі USF, пише видання «ПроГроші».

Аби допомогти малому та середньому бізнесу пройти труднощі, пов’язані з фінансовою складовою, ЄС виділяє для учасників програми гранти у розмірі 10 тисяч євро або 400 тисяч гривень.

Заявку можна подати до 9 квітня поточного року, а результати конкурсного відбору оголосять до кінця травня.

Грошова підтримка на розвиток справи належить не всім підприємствам, для участі у програмі потрібно відповідати конкретним критеріям та здійснювати визначену діяльність.

Зокрема, зареєструватися можуть компанії-претенденти, які:

зареєстровані на території Сумської, Чернігівської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Кіровоградської, Полтавської та Київської областей (крім Києва);

мають власником громадянина України;

не розташовані територіально та не працюють на тимчасово окупованих територіях;

дають роботу від 11 до 249 осіб (на момент подання заявки);

не мають дочірніх підприємств у росії, білорусі та інших державах із санкційного списку;

протягом останніх двох років не отримували жодну фінансову допомогу від GIZ чи гранти від інших міжнародних організацій;

мають потенціал до поступового розширення своїх виробничих потужностей.

Втім це не всі умови. Деякі вимоги стосуються діяльності компаній. Зокрема вони повинні бути виробниками чи постачальниками харчової продукції (м'яса, молочних виробів, олії та тваринних жирів, фруктів та овочів, риби), промислового холодильного та вентиляційного обладнання або машин і устаткування для виробництва харчових продуктів і напоїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштує українцю запустити бізнес в Європі.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram