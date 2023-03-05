Скільки коштує українцю запустити бізнес в Європі: експерт озвучив суму

Українцям, які переїхали за кордон та планують відкривати власну справу, дешевше починати вести бізнес у Польщі, бо країна відкрита для наших громадян на всіх рівнях та дає велику кількість можливостей.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» розповів засновник та голова правління польської компанії з українським корінням Ukrainian Legal Consulting Company Олександр Олесневич.

За його словами, запустити бізнес у Польщі коштуватиме умовно 10 тисяч євро, а в тій же Великій Британії це коштуватиме 50 тисяч фунтів. До Великобританії мігрує бізнес з великим капіталом, тому у Польщі починати свою справу вигідніше.

«У Польщі все дешевше, і країна загалом відкрита для українців на всіх рівнях. Наприклад, ще у 2017 році було прийнято закон „Про підтримку підприємницької діяльності“, який надає пільги українським підприємцям — зниження податків, спрощення процедур реєстрації бізнесу та забезпечення більшої правової захищеності. І з того часу було прийнято ще низку законодавчих актів, які полегшують роботу українським фахівцям та компаніям», — сказав Олесневич.

Він також додав, що у Польщі можна підібрати цікаві можливості для різних компаній. Наприклад, для IT існує спеціальний пільговий режим — Intellectual Property Box (IP Box), який дає можливість знизити податкове навантаження для міжнародних компаній, що спеціалізуються на розробці патентів, програмного забезпечення та комп’ютерних програм, а також технічних рішень (ноу-хау, торгові марки), дизайн).

Раніше українські підприємці розповіли про труднощі під час відкриття власної справи у Польщі.

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