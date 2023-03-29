З 1 квітня українці зможуть платити податки по-новому: що відомо

З 1 квітня в Україні набирає чинності закон № 2888, який передбачає сплату податків та зборів електронними грошима. Закон вносить зміни до Податкового кодексу в частині особливості сплати податків та зборів електронними грошима, обмежень при здійсненні таких операцій.

В документі визначені особливості оподаткування деяких видів доходів та операцій податками на прибуток, додану вартість та доходи фізичних осіб. А також зміни щодо обліку рахунків платників податків, відкритих небанківськими надавачами платіжних послуг та електронних гаманців, та зміни щодо повноважень контролюючих органів.

Документом передбачено можливість сплати податків та зборів у готівковій або безготівковій формі, у тому числі з використанням електронних грошей, крім випадків, передбачених Кодексом або законами з питань митної справи. Про це йдеться в інформаційному листі ДПС України.

Для платників податків, які використовують електронні гроші, визначено низку обмежень.

Зокрема, не допускається прийняття електронних грошей на єдиний рахунок.

Єдиний внесок сплачується з відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок.

Фізичні особи — підприємці та самозайняті особи, які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

Фізичні особи — підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов'язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких вони відкривають рахунки/електронні гаманці.

За порушення цієї норми передбачено штраф в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані подати до податкової повідомлення про відкриття рахунків/електронних гаманців платників податків, не закритих на день набрання чинності Законом № 2888.

Такі повідомлення мають бути подані протягом одного місяця з дня припинення або скасування воєнного стану на території України.

Надавачі платіжних послуг, еквайри, емітенти електронних грошей також будуть нести відповідальність за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів.

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