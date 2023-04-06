«Привести росію до тями»: про що говорили лідери Китаю та Франції на переговорах у Пекіні

У Пекіні відбулися переговори голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Франції Еммануеля Макрона. Як повідомив офіційний представник Єлисейського палацу, зустріч глав двох держав тривала півтори години і була «відвертою та конструктивною».

Після завершення переговорів Макрон та Сі зробили заяви для преси.

«Російська агресія в Україні завдала удару міжнародній стабільності. Знаю, що можу на вас розраховувати для того, щоб привести росію до тями і посадити всіх учасників конфлікту за стіл переговорів», — заявив Макрон, звертаючись до китайського лідера.

«Необхідно якнайшвидше відновити переговори для досягнення міцного миру в Україні», — додав президент Франції.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, частково повторив деякі з пунктів так званого «китайського мирного плану» щодо України. Голова КНР наголосив, що необхідно враховувати «законні інтереси безпеки всіх сторін» та закликав до створення «збалансованої європейської системи безпеки».

Сі також твердо заявив, що ядерна зброя «не може бути використана». Китайський лідер засудив «напади на цивільне населення в Україні».

Президент Макрон перебуває з триденним державним візитом у Китаї. Одночасно з ним до Пекіна прилетіла з візитом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, наприкінці березня Сі Цзіньпін побував з візитом у Москві і став першим лідером держави, який зустрівся з міжнародним злочинцем путіним.

Після цього посол Китаю в ЄС Фу Конг розвінчав міф про «безмежну дружбу» КНР з росією.

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