Про безмежну дружбу між Китаєм і рф та телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня Зеленському: що заявив посол КНР

Посол Китаю в ЄС Фу Конг назвав «риторичним прийомом» заяви про «безмежну дружбу» КНР із росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на годинне інтерв’ю Фу Конга, яке посол дав напередодні прильоту европейскої дипломатичної місії до Пекіну — президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Франції Еммануеля Макрона. Високопосадовці прибудуть до Китаю 5 квітня, намагаючись «перезавантажити» зв’язки з важливим економічним партнером, одночасно обговорюючи такі гострі питання, як Україна та торговельні ризики.

Фу Конг заявив, що Китай не був на боці росії у війні, і що деякі люди навмисно неправильно інтерпретують декларацію про «безмежну дружбу» КНР та рф, підписану напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, які наводить NYT, зв’язки між країнами можуть бути не такими безмежними, як колись заявляли їхні лідери.

«Безмежність — це не що інше, як риторика», — наголосив Фу Конг, окремо наголосивши, що Китай не підтримує намагання рф окупувати українські території, зокрема Крим, Луганську та Донецьку області.

Як повідомив посол, Пекін не засудив незаконне вторгнення рф на територію суверенної держави, тому що розуміє заяви росії про оборонну війну «проти амбіцій НАТО». Ще однією причиною, згідно зі словами Конга, є те, що уряд ідентифікує «першопричини війни», як «складніші та масштабніші матерії», ніж кажуть західні лідери.

Фу Конг наполягає, що не має великого значення, що Сі Цзіньпін досі не зателефонував Володимиру Зеленському. За його словами, між Україною та КНР відбуваються часті контакти на нижчому рівні.

«Я переконаний, що люди надають дуже великого значенння президентському дзвінку, вони буквально зациклені на цьому. Проте той факт, що президент Сі не провів телефонну розмову із Зеленським, не означає, що Китай підтримує російську війну», — додав Фу Конг.

Нагадаємо, Китай намагається позиціонувати себе як «нейтрального посередника» у війні рф проти України, попри розвиток відносин з країною-агресоркою. Пекін запропонував «мирний план», закликаючи до переговорів. Проте цей документ розкритикували західні лідери. А президент Володимир Зеленський запросив китайського лідера до України.

На фото Посол Китаю в ЄС Фу Цун

Фото: EPA/UPG

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