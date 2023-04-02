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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор: Joan Coderch
Розмір: 38×60 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Ця коротка притча про нас із вами. Про кожного з тих, кому зараз доводиться проходити через нелегкі випробування. Страждати через безліч проблем, що звалилися на наші плечі, переживати за своїх близьких, мучитися від невідомості подальшого розвитку подій, скаржитися на долю і тихенько вірити в те, що все вирішиться якось само собою. Але так не буває. Звісно, на жаль, тільки нові проблеми можуть виникнути.
Засніженою дорогою їхав воз із дровами. Тримаючи в руках поводи, поруч йшов старий. Побачивши на узбіччі жінку з дитиною, він запропонував підвезти їх до найближчого селища. Дитину старий вкрив потертим кожушком, а жінка примостилася з краю, тремтячи від холоду і навіть не намагаючись зігрітися, хоч якось розтираючи руки та плечі.
Зрозумівши, що нічим хорошим це не закінчиться, старий буквально стягнув з воза замерзлу матусю, а сам, прискорившися, підстебнув коня, що тягнув візок з малюком. Жінка спочатку завмерла, не розуміючи, що відбувається. А потім, зрозумівши, що на її очах хтось намагається забрати рідну дитину, кинулася наздоганяти візок, що віддалявся.
Коли, нарешті, їй вдалося наздогнати старого, почервоніла від бігу і обурена його поведінкою жінка запитала:
- Ви що, хотіли відібрати у мене сина?!
- Ні, звичайно, — відповів старий. — Я просто не знав, як ще змусити тебе подбати про себе. Адже інакше ти б просто замерзла…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пд
Тиск: 747 мм