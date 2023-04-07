Під загрозою автомата працюють безкоштовно: окупанти кинули на «порятунок» Криму алкоголіків та наркоманів, — Генштаб ЗСУ

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбито понад 40 атак ворога.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом зазначеного часу рашисти завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів.

«У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї», — йдеться у ранковому зведенні Генштаба.

Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Втрати російської армії у живій силі на ранок п'ятниці, 7 квітня, перевищили 177 тисяч військовослужбовців убитими. За добу підрозділи сил оборони України знищили понад 30 одиниць ворожої техніки.

Фото Генштаба

Зокрема, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів («Орлан-10», «Supercam» та «Ланцет-3»), а також 3 коригованих авіаційні бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що компанія «Максар» на супутникових знімках показала, скільки окопів було вирито в Криму на узбережжі останнім часом.

Фото «Максар»

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