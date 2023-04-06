Триває чотириста сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 20 атак загарбників. Найінтенсивніші бойові дії тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці тривають за Мар’їнку, де було відбито 13 ворожих атак. Водночас обстрілів зазнали Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Ворог і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати величезних втрат у живій силі, місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені.

В одному з населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму відзначено наметове містечко для поранених російських загарбників. Станом на 4 квітня цього року, у згаданому польовому таборі на реабілітації знаходиться близько ста військовослужбовців противника.

Нагадаємо, весняний наступ ЗСУ, про який говорив міністр оборони Олексій Резніков, може розділити армію російських загарбників на дві частини. Західні експерти очікують, що ЗСУ завдадуть удару на півдні, від нинішньої лінії фронту до окупованого Мелітополя. Це розділить утримувану рф територію на дві зони, переріже лінії постачання й дасть можливість українській артилерії досягати російські бази на Кримському півострові.

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