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У рф скасовують концерти Валерія Меладзе, який релаксує у Куршевелі в компанії російської еліти

14:30 7 квітня 2023
Валерій Меладзе

Поки Валерій Меладзе відпочиває з дружиною в Куршевелі й злякався запитання українського журналіста про війну та втік, його виступи в росії продовжують скасовувати.

На початку січня на просторах інтернету з'явилося відео з приватного виступу артиста. На тій вечірці Валерій продовжив фразу про Україну, але зробив це пошепки, чим викликав ще більший гнів. Відтоді в країні-окупантці почали скасовувати один за одним концерти Меладзе. Він продовжив виступати за кордоном. Цього року у співака мав відбутися масштабний тур містами росії, але після хвилі хейту кількість концертів значно зменшилася.

Днями стало відомо про чергове скасування концерту Валерія — тепер у Краснодарі, повідомляють пропагандистські ЗМІ. У місті вже відмовилися від концертів запроданки Ані Лорак. До Краснодара Меладзе збирався приїхати 9 червня. У Валерія був також запланований концерт у Сочі — 3 листопада. Але продаж квитків зупинено. З гастрольного розкладу артиста це місто теж зникло.

Зараз там зазначено тільки шість концертів: 16 травня Меладзе поїде в столицю Киргизстану Бішкек, а в листопаді вирушить у тур Німеччиною.

Нагадаємо, Анатолій Анатолич і Катя Осадча різко розкритикували Валерія Меладзе, який «виправдовувався»: «Найсц…віший грузин, якого я знаю».

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