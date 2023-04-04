Надто довго жив у рф: Валерій Меладзе злякався запитання про війну та втік від журналістів

Співак Валерій Меладзе, який начебто підтримав Україну на початку війни, а потім «дав задньої», потрапив у поле зору українських журналістів під час відпочинку на французькому курортні Куршевель, де він релаксував у компанії російської еліти.

Про це пише УП.

Журналісти запримітили артиста, коли той розважався в одному з ресторанів, та поставили таке запитання: «Як вам відпочивається у Куршевелі, поки росія бомбить Україну?».

Меладзе не на жарт перелякався. Спочатку він сказав, що не буде про це говорити, а згодом відвів журналістів та намагався «нормально поговорити» без камери: «Вируби, я хочу поговорити нормально». Артист навіть намагався руками затулити камеру, але отримав відмову.

Журналіст Михайло Ткач поставив співаку незручні запитання

Нічого кращого виконавець не вигадав, як втекти. Журналісти з камерою слідували за ним, однак хтось із оточення співака вибив техніку з рук. Цілком ймовірно, що то була його дружина Альбіна Джанабаєва, яка теж була там.

До речі, пильні глядачі помітили, що на рукаві куртки Меладзе виднівся знак, схожий на латинську літеру «Z». А саме таким символом російські окупанти позначають свою техніку.

Нагадаємо, що Валерій Меладзе жодного разу не показав свою позицію щодо війни в Україні. Натомість співак продовжує жити та працювати в рф. Якось на корпоративі у Дубаї музикант на слова «Слава Україні!» відповів — «Героям Слава!». Та це викликало істерику в росіян, після чого Меладзе виправдався та заговорив про «братні народи» та «конфлікт» між ними.

Тоді на виправдання співака жорстко відреагували вже в Україні — зокрема, своє обурення його позицією висловили телеведучі Анатолій Анатоліч та Катя Осадча.

Фото — скрін відео

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