Не всиділа на двох стільцях: на росії відміняють концерти Ані Лорак, вона виправдовується

На росії почали відміняти концерти Ані Лорак, яка оголосила тур містами країни-агресора, яка щодня вбиває українців. Зокрема, афіші запрошують на шоу в Ростові-на-Дону, Воронежі та Краснодарі. Попри те, що третина квитків на концерт в останньому вже продані, виступ Ані Лорак відмінили. Влада міста злякалася, що артистка буде збирати кошти, щоб передати їх Україні. Адже Лорак оголосила, що концерти благодійні.

Як повідомляє місцеве видання «Кубанські новини», концерт Ані Лорак 27 квітня скасували через обурення громадськості і керівництва міста. Мер Краснодара заявив про відміну виступу.

«Ми, жителі, проти того, щоб у нашому місті влаштовували шоу люди, які освідчуються в любові правлячій в Україні владі, яка воює проти нас», — повідомив Євген Наумов.

Слідом за Краснодаром скасували концерт і в Ростові.

Ані Лорак не забарилась із реакцією на скасування концертів, відповідно й недоотримання російських рублів. У соцмережах вона опублікувала пост-виправдання, в якому вибачалася перед росіянами, вкотре проявила свою безпринципну позицію та навіть звинуватила українську владу в тиску на неї.

«Я розумію, що за моє мовчання протягом останнього року мене критикували і усвідомлюю, що це рішення може бути трактовано по-різному. Я ніколи не хотіла нікого образити чи зачепити, і якщо це сталося, я вибачаюсь.

Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства, і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Тільки ті, хто знає моє минуле, можуть зрозуміти біль від втрати когось на війні.

Я також хочу сказати, що НІКОЛИ не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі. Тому що я можу допомагати лише в рамках гуманітарної місії, чим я й займалася все життя", — пояснює Лорак і таким чином остаточно переходить на бік окупанта.

Нагадаємо, наприкінці січня поточного року співачка оголосила у своєму акаунті акцію про збір коштів на підтримку «нужденних людей». За посиланням йшов збір коштів на потреби України.

Сама Ані Лорак перебуває за кордоном. Там вона завела іспанського коханця.

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