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Через велику аварію Черкаси на невизначений термін залишилися без опалення та гарячої води

13:03 7 квітня 2023
Анатолій Бондаренко

В Україні, де опалювальний сезон добігає кінця, у Черкасах мешканці залишилися без опалення та гарячої води через аварію на Черкаській ТЕЦ. Аварія сталася 7 квітня. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко під час відеозвернення у Facebook.

«Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подачі тепла, гарячого водопостачання», — заявив він.

Мер закликав ставитися до ситуації з розумінням та зазначив, що наразі Черкаська ТЕЦ позапланово через аварію зупиняється на ремонт.

«Що відбуватиметься далі — будемо інформувати одразу», — сказав Бондаренко.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Черкасах мати розбещувала власну дочку і знімала з нею порно.

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