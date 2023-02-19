Хотіла збагатитися за рахунок дитини: в Черкасах мати розбещувала власну доньку та знімала з нею порно

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді провину матері з Черкас у торгівлі порнографією і розбещенні власної дитини. Жінка з 2019 року мати розбещувала власну малолітню доньку, примушуючи її до участі у створенні дитячої порнографії, а роликами торгувала в мережі.

Також в суді було доведено факт неодноразової передачі дитини дорослому чоловіку — теж для виготовлення порнографічного контенту, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Жінці призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Також щодо неї будуть внесені відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх осіб.

Нагадаємо, минулого року Шевченківський районний суд міста Києва також виніс вирок жінці, яка займалась розбещуванням своєї малолітньої доньки. Згідно з матеріалами справи, у 2015 році жінка почала вчиняти розпусні дії, ведучи цинічні розмови з 5-річною на той час донькою на сексуальні теми, та демонструвала предмети сексуального характеру.

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