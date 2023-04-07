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Український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов загинув у бою за Кремінну на Луганщині

17:19 7 квітня 2023
Антон Дербілов

На сході України, де тривають запеклі бої, загинув солдат 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Антон Дербілов з позивним Патрік, який захищав країну з лютого 2022 року.

«У боях за звільнення селища Кремінна Луганської області загинув український художник, скульптор та музикант Антон Дербілов. 6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення, несумісні з життям, та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой», — повідомляють у бригаді.

Побратими пишуть, що боєць був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя був нагороджений медалями «За хоробрість у бою», «Незламним героям російсько-української війни» та за «Доблесну службу».

У 43-річного військового залишилися дружина та три доньки.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув відомий український режисер Олег Бобало.

Фото зі сторінки Антона Дербілова у соцмережах

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