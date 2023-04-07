«Мені страшно»: найкращий бомбардир в історії російського футболу втік із сім'єю з рф

Знаменитий ексфутболіст «Зеніта» та збірної росії Олександр Кержаков, у якого свого часу вкрали 11 млн доларів, втік із сім'єю з рф і виступив проти війни. За словами найкращого бомбардира в історії російського футболу, йому стало страшно від того, що відбувається у країні.

«Це еміграція? Ні. Просто розуміли, що в ситуації, що склалася, нам хотілося поїхати туди, де тепло і просто бути там, а не в росії, — розповів 40-річний Олександр Кержаков в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Нобеля Арустамяна. — Не втекти, не відхреститися від батьківщини, а просто виїхати в цей проміжок часу та побути десь далеко.

Бо щодня ти бачиш, читаєш новини. До тебе приходить розуміння та усвідомлення масштабності всього, що відбувається. Мені стало дуже важко, моїй дружині теж, і ми поїхали.

Що мене не влаштовує в тому, що відбувається в росії? Дуже важко говорити так, щоби це ні на що не вплинуло. Це одна з найбільших проблем росії. Мені страшно. Я не міг ніколи повірити, що це можливо. Майже після кожного інтерв'ю, коли мене запитували, яке моє головне бажання, я завжди відповідав: «Щоб не було війни». В світі. Взагалі. Я не розумію, як таке можливе в такому сучасному та прогресивному суспільстві. У мене це не вкладається в голові. Наскільки х*рові настали часи, що всі розмови зводяться до одного…"

Зазначимо, що в роки кар'єри Олександр Кержаков виступав за «Зеніт», московське «Динамо», «Севілью» та «Цюрих». Знаменитий форвард — триразовий чемпіон росії, переможець Кубка та Суперкубка країни. У складі іспанського клубу він виборов Кубок УЄФА, а також Кубок і Суперкубок країни, а у футболці швейцарського — національний Кубок. Кержаков — найкращий бомбардир в історії російського футболу (233 голи), «Зеніта» (161) та збірної росії (по 30 м'ячів разом із Артемом Дзюбою). На тренерській ниві Кержаков очолював «Том», «Нижній Новгород» та у 2023 році кіпрську «Карміотиссу», з якою не пропрацював і трьох місяців.

До речі, 2012-го знаменитий футболіст, якого звинувачували в насильстві в родині, був довіреною особою володимира путіна на виборах президента росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста з росії ліквідовано на війні в Україні.

Фото ФК «Нижній Новгород»

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