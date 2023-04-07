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Політика

«Справжні плани росіяни побачать на полі бою. Скоро»: у Зеленського відреагували на «злив» у ЗМІ планів наступу ЗСУ

15:21 7 квітня 2023
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував витік документів про підготовку до контрнаступу України у Twitter.

«З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від „солсберівських пригод“, „триденних планів“ та інших провалів це фотошоп та „віртуальні псевдозливи“. Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», на думку іноземних експертів, Україна планує вбити клин через окуповану росією територію вздовж південного узбережжя Чорного і Азовського морів, поблизу Криму, або ж домогтися принизливого повороту в бойових діях на сході Донбасу — або ж і того, і іншого. Якщо зброя і підготовлені війська будуть вчасно доставлені, Україна здатна завдати російській армії втрат, які можуть мати далекосяжні геополітичні наслідки.

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