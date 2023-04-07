Скрипник обіграв Ковальця та здобув з «Ворсклою» першу за п'ять місяців перемогу: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 7 квітня, поєдинком на стадіоні імені Бутовського у Полтаві стартував 20-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 20-й тур

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Кравець, 49). Юніорські склади — 3:0.

Якщо команда з Петрового під керівництвом нового наставника Сергія Ковальця взяла після поновлення змагань 9 очок з 12, то підопічні Віктора Скрипника навесні ще не перемагали (2 нічиї та 2 поразки). Тож господарям поля відступати було нікуди, тим паче, що у двох попередніх домашніх зустрічах «Ворскла» незмінно забивала «Інгульцю» два і більше м'ячів (2:0 та 3:0).

Цього разу «біло-зелені» зусиллями захисника Кравця «народили» лише один гол. Але цього команді Скрипника вистачило, щоб перервати свою п'ятиматчеву серію без перемог у прем'єр-лізі та виграти перший матч з 19 листопада 2022-го, коли полтавцями у Ковалівці було обіграно «Колос».

Становище команд:

1. «Шахтар» — 43 очки (18 матчів);

2. «Дніпро-1» — 42 (18);

3. «Зоря» — 40 (19);

4. «Динамо» — 36 (19);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (19);

10. «Металіст 1925» — 21 (19);

11. «Чорноморець» — 19 (19);

12. «Минай» — 18 (18);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 15 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).



У 20-му турі УПЛ також відбудуться поєдинки: «Динамо» — «Минай», «Шахтар» — «Металіст», «Кривбас» — «Зоря», «Рух» — «Верес» (8 квітня); «Дніпро-1» — «Львів», «Олександрія» — «Чорноморець», «Колос» — «Металіст 1925» (9 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» зазнала розгромної поразки від команди Ротаня .

Фото ФК «Ворскла»

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