Ротань сильно образив земляків і здобув дебютну перемогу на чолі «Олександрії»: відеоогляди матчів 19-го туру УПЛ

У суботу, 1 квітня, матчами 19-го туру в Олександрії, Рівному, Ужгороді та Минаї після паузи, що була викликана поєдинками збірних (зокрема, команда України програла на «Уемблі» Англії — 0:2), відновилися змагання в українській прем'єр-лізі.

Чемпіонат України. 19-й тур

1 квітня (субота)

«Олександрія» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Пердута, 26, у свої ворота, Кулаков, 41, Логінов, 78). Юніорські склади — 1:1.

Наставник олександрійців Руслан Ротань останнім часом вдосталь помандрував світом, керуючи національною та молодіжною збірною України у матчах в Англії та Італії. Там успіх відвернувся від фахівця, а ось повернення до «Олександрії» нарешті принесло йому успіх. Після чотирьох поспіль нічиїх під керівництвом нового головного тренера один з лідерів УПЛ нарешті здобув першу перемогу (ще й з розгромним рахунком!). За іронією долі, Ротань обіграв «Ворсклу» зі своєї рідної Полтави, яку олександрійці не перемагали з грудня 2019 року.

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. На 47-й хвилині Прядун («Металіст») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:2.

У поєдинку проти команди з Ковалівки на стадіоні «Авангард» в Ужгороді харків'яни здобули одне очко, не зумівши при цьому перервати свою жахливу серію без перемог в УПЛ, яка тепер налічує 12 матчів (5 нічиїх, 7 поразок). А шанс був. Проте на початку другого тайму найкращий бомбардир «Металіста» Прядун не зумів реалізувати 11-метровий удар.

«Верес» (Рівне) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:2 (Близниченко, 82, з пенальті — Приходько, 51, Понедєльник, 83). На 60-й хвилині вилучено Устименка («Кривбас»). Юніорські склади — 5:1.

Команда Юрія Вірта ніяк не може зняти «прокляття» рідного стадіону «Авангард» у Рівному, на якому після реконструкції «Верес» не виграв жодного матчу. Ба більше, у поєдинку з підопічними Юрія Вернидуба рівняни не змогли зачепитися навіть за нічию, пропустивши вирішальний гол у більшості.

«Минай» — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Кравчук, 21 — Мельник, 84, у свої ворота, Ковальов, 90+5, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

У 240-му поєдинку наставника господарів Володимира Шарана на чолі різних команд УПЛ його підопічні прикро програли «Інгульцю», який очолює експартнер Шарана з «Динамо» Сергій Ковалець. Ще незадовго до фінального свистка Катерини Монзуль закарпатці вели в рахунку, але все зіпсували гол у свої ворота та пенальті на останніх секундах (в обох випадках успіх відвернувся від захисника господарів поля Мельника).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 42 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 39 (17);

3. «Зоря» — 37 (18);

4. «Динамо» — 33 (18);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Інгулець» — 22 (18);

9. «Металіст 1925» — 21 (18);

10. «Ворскла» — 20 (19);

11. «Чорноморець» — 18 (18);

12. «Минай» — 18 (18);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (17);

16. «Львів» — 13 (17).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

У неділю, 2 квітня, 19-й тур УПЛ фінішує матчами «Львів» — «Динамо», «Металіст 1925» — «Дніпро-1», «Чорноморець» — «Шахтар», «Зоря» — «Рух».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що клуб української прем'єр-ліги відправив у відставку головного тренера.

Фото ФК «Олександрія»

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